Enttäuschung bei der SPD : Charlotte Quik gewinnt den Wahlkreis deutlich

Kreis Wesel 2017 musste sie noch bangen, nun holt die CDU-Kreisvorsitzende Charlotte Quik das Landtagsmandat im Wahlkreis Wesel III mit klarem Vorsprung. SPD-Kandidatin Kerstin Löwenstein bekommt keine 30 Prozent.

Wahl am 15. Mai : Was Sie zur Landtagswahl 2022 im Rhein-Erft-Kreis wissen müssen

Ganz anders die Stimmung bei der SPD. Im Weseler Bürger-Schützen-Haus verschwindet um kurz nach 18 Uhr für wenige Augenblicke das Lächeln aus dem Gesicht von Kerstin Löwenstein. Manch ein Genosse schüttelt fassungslos den Kopf. Die Aussichten sind düster, auch was das Direktmandat angeht. Hamminkelns SPD-Fraktionschef Jörg Adams probiert es mit einem Scherz: „Da wird Dein Direktmandat nicht mehr viel wert sein“, sagt er mit Blick auf das SPD-Landesergebnis. Kerstin Löwenstein, 63, lacht schon wieder. Hoffnung, über die Landesliste in den Landtag einzuziehen, hat sie keine. Sie steht auf Platz 90.

SPD-Kreistagsmitglied Gabi Wegner ist die erste, die Kerstin Löwenstein in die Arme nimmt. „Einmal drücken und Kraft geben“, sagt Wegner. Kerstin Löwenstein strahlt. „Wir haben hier einen so tollen Zusammenhalt.“ So ganz allmählich füllt sich der Saal. Alle sprechen der Kandidatin Mut zu, loben sie für ihren engagierten Wahlkampf. Dass es nicht gereicht hat, wird nicht zuletzt der Bundes-SPD angekreidet. Und während die CDU im Wahlkampf mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul zwei echte Hochkaräter nach Hamminkeln beziehungsweise Wesel geholt hat, glänzte Wüst-Herausforderer Kutschaty und der Rest der SPD-Führung durch Abwesenheit. „Da war ich doch etwas angefressen, dass er nicht gekommen ist“, sagt Löwenstein. Wenige Sekunden später erhellt sich ihre Miene dann wieder. Denn ein Imbiss steht bereit. Es gibt grünen Salat und Krautsalat, Pommes, Currywurst – auch in veganer Variante. „Hey. Da bin ich dabei“, freut sich Kerstin Löwenstein und genehmigt sich ein kleines Pils zum Essen.

Was sie denn nun nach Ende des Wahlkampfs tun wird? „Hätte ich den Wahlkreis gewonnen, hätte ich am Montag um 10 Uhr den ersten Termin im Landtag gehabt. Nun aber werde ich Rasen mähen. Mein Vermieter hat mich darauf hingewiesen. Und ich muss mal meine Wohnung aufräumen.“ Besonders unglücklich scheint sie darüber nicht zu sein. Jetzt wird wieder Ruhe einkehren in ihr Leben. Wobei sie auch am Wahlsonntag schon sehr gelassen war.„Ich werde trotzdem in der Nacht sicher gut schlafen“, ist sie überzeugt.