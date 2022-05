26-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren : Randalierer beißt jungen Polizisten in den Oberschenkel

Randalierer beißt jungen Polizisten in den Oberschenkel

Wesel Schon auf der Fahrt zur Wache beschimpfte der alkoholisierte 26-Jährige die Beamten mit Fäkalausdrücken, bedrohte sie mit dem Tod und wollte sie anspucken. Dort angekommen wehrte er sich noch heftiger.

Ein 26-Jähriger aus Wesel hat am Sonntagabend erheblichen Widerstand geleistet, nachdem ihn Polizisten in Gewahrsam nehmen wollten. Der Mann hatte zuvor gegen 19.20 Uhr an der Dinslakener Landstraße randaliert, wie die Polizei mitteilte. Schon auf der Fahrt zur Wache beschimpfte der alkoholisierte Mann die Beamten mit Fäkalausdrücken und bedrohte sie mit dem Tod. Immer wieder versuchte er zudem, die Polizisten gezielt anzuspucken. Dazu riss er sich die medizinische Maske vom Gesicht, die die Polizisten ihm gegeben hatten.