Neues Gewerbegebiet in Schermbeck : Das Ende einer Brachfläche

Info

Bewertung Die Unternehmensgruppe Rottbeck (www.rottbeck.de) bietet ihren Kunden Transport-, Speditions- und Logistikleistungen an und bewirtschaftet an neun Standorten im Ruhrgebiet 180.000 Quadratmeter gedeckter Lagerflächen. Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV) hat das Unternehmen als Top-Arbeitgeber des Jahres 2022 bewertet. Auch am neuen Standort werden neben den Fachkräften für Lagerwirtschaft auch Arbeitsplätze in der Supply Chain Steuerung, Verzollung, Beschaffung, IT und Holdingverwaltung entstehen.