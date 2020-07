Folgen der Corona-Pandemie : Schermbecker Reisekaufmann: „Rückgänge sind immens“

Schermbeck Die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik sprach bei ihrer Sommertour mit Mitarbeitern der Schermbecker Reisebüros über die Corona-Folgen. Die „Rückgänge sind immens; sie übertreffen noch die der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008“, berichtete etwa Frank Herbrechter vom „Schermbecker Reisebüro“.

Urlaubsreisen sind zwar weiter möglich, die Reisebranche kämpft aber weiter mit den Folgen der Pandemie. Darauf macht Frank Herbrechter vom „Schermbecker Reisebüro“ jetzt aufmerksam. Die Bundesregierung hat zwar ein neues Konjunkturprogramm aufgelegt, das auch der Reisebranche helfen soll. Nicht alle Betriebe würden aber gleichermaßen davon profitieren, sagt Herbrechter. Die Mehrwertsteuersenkung etwa bringe seiner Branche nur wenig: Auslandsreisen seien von der Mehrwertsteuer befreit, sagt Herbrechter, der sich in einem Videoseminar am Donnerstag über die Möglichkeiten des neuen Konjunkturpakets informierte.

In der vergangenen Woche hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik bei ihrer Sommertour in Schermbeck Station gemacht und dabei mit dem CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden Ulrich Stiemer und dem Bürgermeister Mike Rexforth das „Schermbecker Reisebüro“ besucht. Inhaber Frank Herbrechter und Christoph Wrobel, Inhaber des „Gahlener Reiseshop“, informierten dabei über die wirtschaftliche Lage der Reisebranche in Corona.Zeiten. Im Juni habe der Umsatzausfall in der Reisebranche bei 82 Prozent gelegten, berichtet Frank Herbrechter. Im Mai seien es sogar 90 Prozent gewesen. „Diese Rückgänge sind immens; sie übertreffen noch die der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008“, berichtete Herbrechter.