Wesel : Folge der Krise: 7,4 Prozent weniger Ausbildungsstellen

Kreis Wesel Mit einem deutlichen Appell richten sich in der Corona-Krise die Akteure im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit an die Unternehmen der Region. Die Pandemie führt zu Verunsicherung auf dem Ausbildungsmarkt.

So war die Meldung von Ausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit Wesel seit März deutlich verhaltener als in den Vorjahren. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses appellieren an die Arbeitgeber in der Region, trotz schwieriger Umstände an der Entscheidung für Ausbildung festzuhalten.