Corona aktuell : Leichter Anstieg der Corona-Infizierten

Zwei Infizierte kamem hinzu, eine Person ist zusätzlich genesen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Stadtbewohner hat sich am Dienstag in Leverkusen leicht erhöht: Sieben Menschen sind akut infiziert.

Das ist einer mehr als am Vortag. Zwei Infizierte kamen hinzu und erhöhten die Gesamtzahl auf 258. 246 Personen sind genesen, eine mehr als am Vortag. Insgesamt fünf Menschen sind bisher an den Folgen der Pandemie gestorben.

(bu)