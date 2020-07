Kostenpflichtiger Inhalt: Pilotprojekt in Coronazeiten : Bahn sprüht für Wesel die Busse antiviral ein

Der Start war in Dormagen: Ein Mitarbeiter der Firma UVIS demonstriert das Aufbringen einer Beschichtung gegen Viren und Bakterien auf die Griffstangen in einem Bus der Deutschen Bahn. Foto: dpa/Henning Kaiser

Wesel Eine Maßnahme in Zeiten der Corona-Pandemie: Ein spezieller in Bussen versprühter Wirkstoff soll Viren und Keime bekämpfen. Das Pilotprojekt der Deutschen Bahn für Busse wird auch in Wesel umgesetzt.