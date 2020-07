Bürgeranregungen : Bislich wünscht sich einen Zebrastreifen im Zentrum

Bislich Eine Liste von Anregungen war Ende Januar bei der Bürgerversammlung in Bislich zusammengekommen. Die SPD Bislich-Flüren hat sie notiert. Corona-Beschränkungen bremsten zwar, aber es konnte manches schon abgearbeitet werden.

Hier etwas Grünpflege am Straßenrand, dort schief stehende Schilder geradegerückt: Oft sind es kleine Verbesserungen, die in Weseler Ortsteilen positiv Wirkung zeigen können. So steht der Postkasten nicht mehr am wenig frequentierten ehemaligen Raiffeisenmarkt, sondern mitten im Ort. Das wurde am Dienstag bei einem Treffen der Genossen Patrick te Paß und Waltraut Holzwarth samt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp mit Alos Häs (VdK Bislich, Heimat- und Bürgerverein Bislich) und dem Behindertenbeauftragten Friedhelm Heinzen einhellig begrüßt. Weitere Wünsche betreffen vorrangig den Verkehr im touristisch attraktiven Deichdorf.