Corona-Umfrage der Wirtschaftsförderung : 20 Prozent der Unternehmen befürchten Insolvenz

Leverkusen Rund 20 Prozent der Leverkusener Unternehmen rechnen mit einem Umsatzrückgang als Folge der Coronakrise, der für sie insolvenzbedrohend sein kann. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsförderung Leverkusen hervor.

An der Online-Umfrage hatte knapp ein Viertel der 570 angefragten Unternehmen teilgenommen.

Die Hälfte der Unternehmen hat finanzielle Hilfe in Anspruch genommen. Am häufigsten wurden die NRW-Soforthilfe, gefolgt von Kurzarbeitergeld sowie Steuerstundungen bzw. das Herabsetzen von Vorauszahlungen genannt.

„Wer in der Corona-Zeit erprobte oder vermehrt eingesetzte digitale Lösungen weiter voran bringen möchte, ist bei den WfL-Digitalisierungslotsen gut aufgehoben“, heißt es in der Pressemitteilung der WFL weiter. Die Lotsen nehmen Unternehmen bei einer ersten Orientierung zu Konzepten, Finanzierung und Partnern oder einer initialen Begleitung bereits bestehender Ideen an die Hand.