Polizei im Kreis Wesel fragt : Wo hat ein blauer Audi A5 einen Unfall angerichtet?

Hintergrund: Der blaue Audi A5 war am Sonntag am Ende eines Wendehammers in der Klausenhofstraße in Hamminkeln-Dingden abgestellt worden. Der Wagen wies einen frischen Unfallschaden auf. Die rechte Fahrzeugfront war beschädigt, die Stoßstange und der Kotflügel waren eingedrückt und zerkratzt. Die Polizei konnte auch rote Fremdfarbe an dem Wagen feststellen. Nun stellen die Beamten die Frage: Wo hat es einen Unfall mit einem blauen Audi A5 gegeben? Hinweise bitte an die Polizei Wesel 0281 1070.