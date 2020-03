Kostenpflichtiger Inhalt: Hamminkelner Rat : Parteien verfassen gemeinsame Erklärung gegen Rechts

Ratssaal in Hamminkeln. Geschlossen spricht sich die Politik in einem Antrag gegen Scharfmacher von rechts aus. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Der Auftritt des Redners Markus Krall bei Pro Mittelstand sorgt nun für eine breite politische Front. Bürgermeister Bernd Romanski sagt: „Die Veranstaltungen in Wesel in der letzten Woche und in Voerde am Samstag gegen rechte Einflüsse haben gezeigt, dass aktuell eine klare Abgrenzung aller von solchen Parolen und Sprüchen dringend erforderlich ist.“