Konzertreihe in Diersfordt : Jazzer mögen Charme der Schlosskirche

Renaud Garcia-Fons und Claire Antonini gastieren am 20. September in Diersfordt. Foto: Nicolas Dattilesi

Diersfordt Am 6. September startet in Diersfordt die Reihe „acoustics“. Die Organisatoren rechnen mit ausverkauften Veranstaltungen, wobei eine Dreier-Karte für die Konzerte im Rahmen der Muziek Biennale Niederrhein gilt.

Wenn Programmmacher Wilfried Schaus-Sahm eine Jazzgröße unbedingt zum Konzert ins kleine Diersfordt lotsen will, sagt ein Bild manchmal mehr als tausend Worte. Dann schickt der Künstlerische Leiter der noch jungen, aber erfolgreichen Konzertreihe „acoustics“ in der Rokoko-Kirche des Diersfordter Schlosses ein paar Fotos von Konzerten in dem Denkmal.

Der Charme des Kirchleins mit diesen verzierten Innenleben und himmelblauen, hölzernen Bänken mit den kräftig pinken Sitzkissen ist groß, im Fall von Anja Lechner und Pablo Marquez überzeugend. Eigentlich sind die Münchner Cellistin und der argentinische Gitarrist als Duo unterwegs mit ihrem Schubert-Programm „Die Nacht“, zu teuer für das vergleichsweise schmale Konzertbudget. Doch die intime Atmosphäre in der Schlosskirche und die direkte Nähe zum Publikum hat besonderen Reiz. Auch deshalb kann „acoustics“ ab dem 6. September immer wieder sonntags um 15 Uhr mit Jazzgrößen brillieren.

Info Dies sind die Vorverkaufsstellen Preise Einzelkarten kosten 25 Euro. Die ersten drei Auftritte kann man für 65 Euro buchen. Vorverkauf Korn, Brückstraße 13; Wesel-Marketing, Großer Markt 9

Volker Pypetz vom Kultur Netzwerk Diersfordt-Wesel beschreibt die Dimensionen so: „Ein Großteil der Künstler, die wir haben, treten sonst in Philharmonien und großen Sälen auf. Hier bei uns erleben sie eine ganz andere Stimmung, das spricht sich in der Jazzszene herum.“ Übrigens auch beim Publikum; ein fester Stamm kauft schon Karten, ohne überhaupt das Programm zu kennen. 2019, erzählt Pypetz, seien fünf Schweizer extra wegen „acoustics“ angereist und hätten noch ein paar Tage in Wesel drangehängt.

Auch in diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit ausverkauften Veranstaltungen, wobei eine Dreier-Karte, der All-in-Pass, für die Konzerte im Rahmen der Muziek Biennale Niederrhein gilt. Dazu kommt ein Zusatzkonzert, für das ein Einzelticket gilt. Ingrid Misterek-Plagge, Geschäftsführerin des Kulturraums, betonte, dass man die Diersfordter Reihe als hochkarätige Veranstaltung einschätzt, die den Niederrhein kulturell sichtbar mache. Das Kultur Netzwerk freut sich, denn es bekommt Fördergeld. Landtagsabgeordnete Charlotte Quik unterstützt gerne als Schirmherrin.

Der Erfolg hat sicher auch mit dem Ruf zu tun, den sich zuvor das ausgelaufene Sommerton-Festival am Schloss erworben hatte. Die kleine Schwester des Jazzfestivals hat nun die feine Rolle übernommen – mit mindestens regionaler Wirkung. Die Klasse der nun angekündigten Musiker spricht für sich. Am 6. September macht die ungarische klassische Gitarristin Zsoffa Boros den Anfang. Sie ist bekannt dafür, nur Stücke auszuwählen, zu denen sie eine besondere Beziehung hat. Ihr unaufgeregtes, lyrisches Spiel passt gut zum Biennale-Motto „Tiefen“.

Am 20. September folgt das französische Duo Renaud Garcia-Fons, bekannter Gast in Diersfordt, und Claire Antonini. Es präsentiert das inzwischen europaweit aufgeführt Projekt „Farangi“, bei dem die Musiker über Melodien aus dem Orient und dem Barock improvisieren sowie Eigenkompositionen präsentieren. Am 4. Oktober spielen Anja Lechner und Pablo Marquez ihr Schubert-Projekt, das sich mit Schuberts alternativen Kompositionsversionen mit Gitarre widmet.

Arkady Shilkloper und Vadim Neselovskyi treten am 15. November auf. Foto: Mischa Blank

Am 6. September kommt die ungarische klassische Gitarristin Zsoffa Boros in die Schlosskirche. Foto: Veranstalter

Am 4. Oktober spielen Anja Lechner und Pablo Marquez ihr Schubert-Projekt. Foto: Veranstalter