Bäder in Hamminkeln : Enge Personallage hat Folgen

Hamminkeln Das Hallenbad soll jetzt und in den Folgejahren ab dem 1. Mai geschlossen werden. Bei einer schlechten Wetterlage kann die Freibadsaison früher beendet und der Betrieb im Hallenbad aufgenommen werden.

Nicht immer kommen aber die Schwimmfreunde zum Zuge. So bleibt das Freibad vom 3. August bis zum 9. August für die Öffentlichkeit geschlossen, da die Freiwillige Feuerwehr des Kreises Wesel in Dingden ihr jährliches Sommercamp durchführt und in diesem Jahr die Stadt Hamminkeln Ausrichter ist. Dies meldet die Verwaltung dem Fachausschuss, der am 19. März tagt.