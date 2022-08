Polizeieinsatz Wesel : 29-Jähriger randaliert und landet in Ausnüchterungszelle

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei ließ den 29-Jährigen in einer Zelle zu sich kommen.

Wesel Die Polizei in Wesel hatte es am Dienstagabend mit einem Betrunkenen zu tun. Der Mann schlug auf ein Polizeiauto ein und drohte den Beamten. Der Abend endete für ihn in einer Zelle.

