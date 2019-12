Förderung und Forschung : Nebelhorn-Künstler stoßen in Berlin auf Resonanz

Weselerwald Die Technische Hochschule Dortmund erforscht in Weselerwald jetzt inklusive Prozesse.

„Die Resonanz war wesentlich größer, als wir bei der Vorbereitung annahmen“, fasste Raúl Avellaneda den zehntägigen Aufenthalt der Künstlergruppe Nebelhorn im Berliner Kunstquartier Bethanien zusammen. Die Qualität ihrer Arbeiten hatte 2018 die Teilnehmer am Berliner Kongress „MitSprache“, dem weltweit größten Kongress von und für Betroffene von sexuellem Kindesmissbrauch, so beeindruckt, dass die Weselerwalder Gruppe eingeladen wurde, sich nun mit dem Thema „Grenzüberschreitungen“ auseinanderzusetzen. Im Projektraum des Kunstquartiers Bethanien in Berlin-Kreuzberg hatten die Besucher im August Gelegenheit, anhand von Zeichnungen, Bildern, Collagen, Rauminstallationen, Texten, theatralischen Darstellungen, Tonaufnahmen, Fotografien und Filmen ihre persönlichen Erfahrungen und Meinungen zu der Problematik zu äußern.

Am Ende wird es eine abschließende Präsentation und eine Wanderausstellung geben, die in Berlin ebenso gezeigt wird wie in mehreren Städten in NRW. Dazu sind regelmäßige Vorträge geplant, die von Rehabilitationswissenschaftlern, Sozialpädagogen, Kunstwissenschaftlern, Sozialpolitikern und Psychologen gehalten werden.