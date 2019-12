In der Schermbecker Gesamtschule : Weihnachtssingen begeistert Gäste

Schermbeck 200 junge Akteure begeisteren die Zuhörer in der proppenvollen Gesamtschul-Aula. Zwischen den Gesängen verschiedener Klassen sorgten die Bläserklassen für beachtenswerte instrumentale Klänge.

Eine bessere Einstimmung auf das nahende Weihnachtsfest hätte es an der Schermbecker Gesamtschule kaum geben können. Etwa 200 junge Sänger und Instrumentalisten lieferten an zwei Tagen in der proppenvollen Aula der Schule erneut einen eindrucksvollen Beweis für den hohen Stellenwert, den die Musik an der vor 30 Jahren gegründeten Schule einnimmt.