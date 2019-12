Mehr als 100 Objekte in Gahlen-Besten : Die Weihnachtskrippen-Sammlerin

Für Anke Isselhorst ging ein Traum in Erfüllung. Nach mehr als 100 Krippen, die sie nur innerhalb der Wohnung aufstellen kann, hat sie jetzt eine wetterfeste Terrakotta-Krippe. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Anke Isselhorst aus Gahlen-Besten und ihr Mann haben sich einen Traum erfüllt und sich eine Außenkrippe aus der Toscana zugelegt. Die beiden sammeln seit einem Vierteljahrhundert Weihnachtskrippen.

Wenn Anke und Herbert Isselhorst zur Weihnachtszeit der im Kirchenlied enthaltenen Aufforderung, das liebliche Kindlein in der Krippe anzuschauen, folgen wollen, dann brauchen sie den fünf Kilometer weiten Weg zur Krippe in der Gahlener Dorfkirche erst gar nicht anzutreten. Denn in ihrem Haus am Brackenberg haben sie unter mehr als 100 Krippen die freie Auswahl, eine bildhafte Darstellung der Weihnachtsgeschichte zu betrachten.

Seit einem Vierteljahrhundert sammelt Anke Isselhorst Krippendarstellungen in ganz unterschiedlichen Formen. Und fast zu jedem Teil ihrer Sammlung können sie und ihr Mann Herbert eine Geschichte erzählen. So auch zu jener Krippe, deren Figuren die beiden aus dem letzten Urlaub in der italienischen Toscana mitgebracht haben.

Info Darstellung der Geburt Christi Tradition Weihnachtskrippen gibt es seit dem Frühchristentum. Zu Jesus, Ochs und Esel kam Maria im Mittelalter dazu, Josef noch etwas später.

Eigentlich wollten sie nur eine Terrakotta-Manufaktur besichtigen, aber schon bei der Ankunft auf dem Gelände der Firma entdeckten sie Krippenfiguren, die ihnen sofort gefielen. Weil die drei Könige, Maria, Josef, das Kind, ein Ochse, ein Esel, ein Stern und die Krippe nicht nur sehr schwer, sondern auch noch teuer waren, haben Anke und Herbert Isselhorst erst noch ein paar Tage überlegt. Aber echte Krippen-Freaks lassen sich zum Schluss von keinem Hindernis ausbremsen, und so trat die Terrakotta-Krippe am Ende des Urlaubs den weiten Weg nach Gahlen-Besten an.

Dort steht sie nun als ein Prachtstück der besonderen Art in einem alten Schrank, den Herbert Isselhorst beleuchtet und mit einigen frischen Tannenzweigen ausgekleidet hat. So sieht’s wirklich toll aus. Ein paar Schlittschuhe auf dem Dach verraten, dass Krippenzeit und Zeit des Schneefalls zumindest in früheren Jahren in der hiesigen Region zeitlich zusammenfielen. Und sollte wirklich zu Weihnachten eine dicke Schneeschicht den Brackenberg weiß einhüllen, so macht das den wetterfesten Krippenfiguren gar nichts aus.