Kommentar zur Walsumbahn : Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Meinung Wesel Am Ende wird es eine Frage der Wirtschaftlichkeit sein: Ein neues Brückenbauwerk kann enorme Kosten erzeugen, nicht nur Einmalkosten, sondern Dauerkosten.

Bundesweit wird aktuell das Potenzial stillgelegter Bahntrassen erkannt. Die Forderung der CDU in Wesel, eine Verlängerung einer möglichen Walsumbahn bis Wesel zu prüfen, ist in dieser Hinsicht voll im Trend. Der Öffentliche Personennahverkehr gewinnt neu an Bedeutung. Die Fahrgastzahlen am Weseler Bahnhof zeigen, dass das Verkehrsmittel Bahn geschätzt wird – obwohl es derzeit nicht einmal zuverlässig fährt. Am Niederrhein ist Bahnfahren besonders am Wochenende oft genug ein Ärgernis, weil Bauarbeiten für die Betuwe-Linie erfolgen müssen. Eine dauerhafte zweite Verbindung in das Ruhrgebiet oder nach Düsseldorf könnte helfen.