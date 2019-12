Versprechen eingelöst : TV-Koch Tom Waschat versorgt das Lühlerheim

Schermbeck Jetzt lösten Tom Waschat und Michael Barlag ihr Idee ein und zauberten mit professioneller Unterstützung des Küchenteams aus dem Lühlerheim ein Buffet.

Mitte Juli machten sich TV-Koch Tom Waschat und sein Freund Michael Barlag mit ihren altehrwürdigen Mofas „Natalie“ (eine Peugeot TSA) und „Black Beauty“ (eine Vespa Ciao Piaggio) von Wesel auf nach Norddeich an die Nordsee. Hintergrund war, wie berichtet, Waschats Idee einer Sponsorenfahrt, deren Erlös in Form eines delikaten Buffets den Bewohnern des Lühlerheims in Schermbeck „auf der Zunge zergehen“ sollte. Die Fahrt wurde eine echte Erfolgsstory. Denn neben vielen tollen Begegnungen und Eindrücken unterwegs kamen auch rund 500 Euro zusammen.