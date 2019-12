Urteil zur Attacke in Xanten : Nach Messerangriff muss Jugendlicher in die Psychiatrie

Duisburg/Xanten Im Sommer griff ein Jugendlicher in Xanten den Verlobten seiner Mutter mit einem Messer an. Dafür musste er sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Duisburg verantworten. Nun ist das Urteil gefallen.

Der 16-Jährige aus Wesel, der im Sommer in Xanten einen Mann mit einem Messer angegriffen hatte, wird in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Das entschied am Dienstag das Landgericht Duisburg, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Der 16-Jährige hatte im Juli den Verlobten seiner Mutter in deren Wohnung in Xanten attackiert. Nach Darstellung von Ermittlern griff der junge Mann den 36-Jährigen von hinten mit einem Messer an und verletzte ihn am Hals. Die Staatsanwaltschaft warf dem 16-Jährigen deshalb versuchten Mord vor. Das Landgericht folgte dieser Ansicht teilweise. Die Voraussetzungen für einen Mordversuch seien gegeben, erklärte die Gerichtssprecherin. Aber der Jugendliche sei zur Tatzeit psychisch krank gewesen. Deswegen sei keine Gefängnisstrafe ausgesprochen worden, sondern die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie.