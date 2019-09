Polizei sucht 29-Jährigen aus dem Kreis Wesel : Mutmaßlicher Täter lässt Auto stehen und flüchtet zu Fuß

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei sucht einen 29-jährigen Mann aus dem Kreis Wesel.

Kreis Wesel/Kreis Recklinghausen Die Polizei in Recklinghausen ist auf der Suche nach einem 29-jährigen Mann aus dem Kreis Wesel, der am Sonntag seine Freundin (21) in Dorsten geschlagen und an der A 31 abgesetzt haben soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die zuständige Polizei in Recklinghausen auf Anfrage mitteilte, soll es am frühen Sonntagmorgen zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll der 29-Jährige die leicht bekleidete Frau körperlich verletzt haben. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Lkw-Fahrer hatte die 21-Jährige auf dem Seitenstreifen der A 31 aufgelesen und in ein Dorstener Krankenhaus gebracht, in dem sie ambulant behandelt wurde. Nach der Tat soll der 29-Jährige seinen Wagen, einen Mercedes CLS, auf einem Feldweg abgestellt und zu Fuß geflohen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der kostenlosen Nummer 0800 2361111 anzurufen.

(RP)