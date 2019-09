45-Jährige Pädagogin : Buttendick-Schule hat eine neue Leiterin

Foto: Jana Bauch (jaba) Dörthe Licht freut sich auf die neue Aufgabe.

Obrighoven Die ehemalige Konrektorin der Duden-Grundschule tritt ihre neue Stelle am Montag an.

Die seit Februar 2018 unbesetzte Schulleiterstelle an der Gemeinschaftsgrundschule Am Buttendick – damals ging die langjährige Schulleiterin Eva-Maria Jung mit knapp 64 in den Ruhestand – ist neu besetzt. Am Montag, wenn Eltern ihre Kinder für das kommende erste Schuljahr anmelden, werden sie bereits von Dörthe Licht begrüßt.

Wirklich eingewöhnen muss sich die 45-Jährige, die vier Jahre lang als Konrektorin an der Konrad-Duden-Grundschule am Nußbaumweg tätig war, an der neuen Wirkungsstätte nicht. Denn in den vergangenen mehr als eineinhalb Jahren war sie vom Schulamt für den Kreis Wesel als fachliche Unterstützung zum Buttendick abgeordnet worden. „Das heißt, ich habe die kommissarische Leiterin Jutta Reßing einige Stunden pro Woche bei ihrer Arbeit unterstützt“, erklärte Dörthe Licht am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion. Kurz zuvor hatte sie im Schulamt, das im Weseler Kreishaus beheimatet ist, ihre Ernennungsurkunde entgegengenommen.

Dörthe Licht ist in Wesel geboren und hat auch immer hier gewohnt. Sie war mehrere Jahre beim Finanzamt beschäftigt und studierte nebenbei in Essen auf Lehramt. Nach dem Referendariat hat sie von 2002 bis 2016 an verschiedenen Grundschulen in den Kreisen Borken und Kleve gearbeitet.

Dörthe Licht, die mit Partner und Hund in Wesel lebt, engagiert sich ehrenamtlich bei den Dom-Pfadfindern. Zeitweise war sie Stammesleiterin.