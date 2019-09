„Gloria“ lebt am Niederrhein : Weseler Wölfin darf nicht getötet werden

Düsseldorf/Wesel Die Schäfer am Niederrhein halten die Wölfin Gloria für einen Problemwolf. Das NRW-Umweltministerium hat die Schafsrisse, die auf ihr Konto gehen, eingehend geprüft und kommt zu einem anderen Schluss.

Ministeriumssprecher Peter Schütz stellte fest: „Die Wölfin steht unter Beobachtung“. Sollte sich der Eindruck verdichten, dass die Wölfin trotz optimal umgesetzter Schutzmaßnahmen immer wieder in Herden einfalle und Tiere töte, dann könnte sie „entnommen“ werden - also vertrieben oder zum Abschuss freigegeben werden. Bisher seien die empfohlenen Schutzmaßnahmen in keinem der über 20 Fälle, in denen Nutztiere gerissen wurden, optimal umgesetzt worden. Der Umgang mit dem Wolf müsse sich einspielen. Das zeige sich auch in anderen Bundesländern.

Seit Oktober 2018 haben sich drei Wölfe in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Ihre Gebiete liegen bei Schermbeck am Niederrhein, in der Senne bei Bielefeld und in der Eifel an der Grenze zu Belgien. In keinem anderen Gebiet in NRW gibt es einen so scharfen Konflikt um den Wolf wie am Niederrhein.