IHK-Veranstaltung in Wesel feiert Premiere am 29. Oktober : Wie Speed-Dating zur Ausbildung verhilft

IHK-Veranstaltung in Wesel feiert Premiere am 29. Oktober

Zehn Minuten maximal haben Schüler beim Azubi-Speed-Dating in Wesel Zeit, potenzielle Ausbildungsbetriebe kennen zu lernen. Foto: Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski/Jacqueline Wardeski/ IHK Duisburg

Kreis Wesel Rund 350 Schüler und 15 Firmen aus dem Kreis machen mit beim ersten Azubi-Speed-Dating am 29. Oktober in der Niederrheinhalle.

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) führt am Dienstag, 29. Oktober, im Parkettsaal der Weseler Niederrheinhalle zusammen, was zusammen gehört: ausbildungswille Firmen aus der Region und ausbildungswillige Jugendliche. Schnell und unkompliziert sollen sich Betriebe und Bewerber beim ersten Azubi-Speed-Dating kennenlernen. Und wie bei einem normalen Date, kann, wenn es auf beiden Seiten funkt, mehr draus werden. Darauf jedenfalls hofft Laura Göddert. Die Mitarbeiterin der IHK ist als Koordinatorin der Initiative Schule-Wirtschaft an der Organisation des niederschwelligenen Angebotes beteiligt.