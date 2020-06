Konzert am 1. Juli : Udo-Jürgens-Songs als Jazz bei Marienthaler Abenden

Konzert am 1. Juli

Marienthal Die Kompositionen des legendären Stars Udo Jürgens verpacken Jörg Seidel und sein Quartett in Swing, Bossa Nova und Blues. Zu hören sind sie am Mittwoch, 1. Juli, bei den Marienthaler Abenden.

Jörg Seidel zählt zu den besten europäischen Jazzsängern. Mit seinem Quartett – Christoph Münch (Piano), Gerold Donker (Bass), Christian Schönefeldt (Drums) – hat der Sänger und Gitarrist die Kompositionen von Udo Jürgens neu interpretiert. Sein bereits zweites Udo-Album „Die andere Seite“ heimste starke Kritiken ein. Nicht allein die allseits bekannten, sondern auch selten gespielte oder in Deutschland nie veröffentliche Titel wird das Quartett in Marienthal auf der Kulturwiese präsentieren am Mittwoch, 1. Juli.