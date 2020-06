Dachdecker Hoffmann in Mehrhoog : Familienbetrieb feiert Doppel-Jubiläum

Dachdecker Hoffmann in Mehrhoog

Mehrhoog Das Mehrhooger Dachdecker-Unternehmen wurde vor 25 Jahren von den Meistern Michael und Norbert Hoffmann gegründet. In der Firma sind fast nur Familienmitglieder beschäftigt. Aktuell wird noch ein Lehrling gesucht.

„Ehret das Handwerk“ steht in altehrwürdiger Schrift über der Urkunde, die jetzt einen Ehrenplatz im Dachdeckermeisterbetrieb Gebrüder Hoffmann erhalten hat. Die Urkunde der Handwerkskammer Düsseldorf wurde kürzlich zum 25-jährigen Betriebsjubiläum an das Unternehmen mit Sitz in Mehrhoog vergeben. Der besondere Moment der feierlichen Übergabe durch die Handwerkskammer und die Kreishandwerkerschaft fiel jedoch den Corona-Beschränkungen zum Opfer.