Porträt Philipp Oerding : Der Lehrer mit dem Swing im Blut

Das Schulorchester mit Philipp Oerding beim letzten großen Auftritt im Zirkuszelt an der Michaelschule kurz vor dem Beginn der Corona-Krise. Foto: Heinz Spütz

Philipp Oerding leitet mit viel Engagement das Schulorchester des Spee-Gymnasiums. Er unterrichtet Musik, Geschichte und Sport.

Er beherrscht den perfekten Spagat zwischen Distanz und Kumpeltyp, zwischen Respekt und freundlichem Miteinander – und wer schon mal in den Genuss kam, ein Konzert seines Orchesters erleben zu dürfen, weiß, wie es gemeint ist: Er gibt als musikalischer Leiter den Einsatz dafür, dass alle gemeinsam anfangen, um anschließend aus dem Rampenlicht zu verschwinden, sich als mitspielender Orchesterleiter in das Posaunenregister einzureihen und anzuzeigen, wann Schluss ist. So ist er – und viel zutreffender lässt er sich kaum charakterisieren. Die Rede ist von Philipp Oerding, Lehrer für Musik, Geschichte und Sport am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern.

Vor elf Jahren, im Jahr 2009, kehrte er als Lehrer zu der Schule zurück, die er als Schüler bis zum Abitur besucht hatte. Ein halbes Jahr später rief er das Schulorchester ins Leben und heute, im Jahr 2020, kann bereits das erste runde Jubiläum gefeiert werden.

Info 35 Schüler gehören zum „SPEEzial-Orchester“ Die Band Für die Auftritte proben zurzeit 35 Schüler. Es finden in erster Linie die klassischen Blasinstrumente Gehör. Auch Schlagzeug, Percussion, E-Gitarre, Bass und Klavier haben ihren Platz. Nicht Big Band, nicht symphonisches Blasorchester und auch nicht Salonorchester – eben ein „SPEEzial-Orchester“.

„Es war ganz einfach die Lust und der Spaß, mit jungen Menschen, mit unseren Schülern, gemeinsam zu musizieren und den Musikern den Raum dazu zu geben“, erinnert er sich.

Das Spezielle am „Speezial-Orchester“ ist, dass es keiner bestimmten Kategorie zuzuordnen ist und die Auswahl der Stücke von Pop bis Jazz variiert. „Wir nennen es gerne U-Mucke. Wir wollen die Leute mit unserer Musik unterhalten und sind in keine feste Nische zu drücken.“

Peter Smeets, Jule Ronzka und Sarah Rütters, die zum Teil schon mehrere Jahre im Orchester mitspielen, werden sehr deutlich, wenn sie über ihren Herrn Oerding sprechen. Sie stellen fest, dass er sich für seine Musiker richtig ins Zeug legt, auch bei schwierigen Proben nicht seine gute Laune verliert und stets für eine lockere Stimmung sorgt – aber trotzdem alles im Griff hat.

Dabei heben alle gemeinsam hervor, dass ihr Lehrer es versteht, mit jungen Leuten richtig umzugehen, jeder einzelne zum wichtigen Teil eines Gesamtorchesters werden lässt und für alle Probleme eine Lösung findet. Das werden vermutlich auch die Gründe sein, weshalb ihn jede Klasse mit auf ihre Klassenfahrt nehmen möchte. Oerding selber führt es auf seine Entspanntheit zurück, denn noch zu gut erinnert er sich daran, wie er sich selber als Schüler verhalten hatte und noch zu genau weiß, wie Schüler ticken.

Oerding hat die Musikalität und das soziale Engagement mit der Muttermilch aufgesogen. Gemeinsames Musizieren und Singen gehörte stets zum Oerdingschen Familienprogramm. Auf Anregung von Vater Udo formierten sich 1991 die Kapellener Pfadfinder.

In der Fleuth-Arena am Vorsumer Weg, von der er mit seiner Frau und den drei Kindern nur einen Steinwurf entfernt wohnt, kickte er rund 20 Jahre für die Arminia in der ersten Mannschaft. Fast überflüssig zu erwähnen, dass er sich stets aktiv um die Förderung der Kapellener Fußball-Jugend gekümmert hat und heute noch regelmäßig eine Jugendmannschaft trainiert.

Seine musikalische Laufbahn begann mit dem von den Eltern verordneten Klavierunterricht. In der Kreismusikschule lernte er das Trompetenspiel. Im Alter von 18 Jahren legte er das Instrument zur Seite und brachte sich selber das Spielen mit der Posaune bei. „Der Reiz war, dass Posaune nicht jeder spielt, aber immer gebraucht wird“, so seine simplen Beweggründe zum Umlernprozess. Jazz und Swing ist die Musik, die ihm gefällt. Nicht zuletzt, weil er vor gut sieben Jahren Mitglied der Gelderner Jazz- und Dixie-Formation „Drakes of Dixieland“ geworden ist.

Und natürlich vertritt er die Meinung, dass eine Posaune das Beste ist, was man aus Blech machen kann. Schließlich sei sie vielseitig einsetzbar: beim Jazz, bei klassischen Stücken und auch bei der Volksmusik.