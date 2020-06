Schermbeck : Nachbarschaftsberatung neu besetzt

Schermbeck Sandy Krischok von der Stiftung Lühlerheim ist neue Koordinatorin der Nachbarschaftsberatung Schermbeck. Die Beschäftigung gilt als befristet bis zum 30. September des kommenden Jahres.

Sandy Krischok, eine Mitarbeiterin der Evangelischen Stiftung Lühlerheim, ist neue Koordinatorin der Nachbarschaftsberatung in Schermbeck. Sie stellte sich zuletzt in der Sitzung des Gemeiderates kurz vor.

Wie Irmgard Schwenk als Leiterin des Schermbecker Bürgeramtes mitteilte, gilt die Beschäftigung der neuen Koordinatorin befristet bis zum 30. September des kommenden Jahres. Der Gemeinderat hatte am 24. März 2020 beschlossen, unter der Trägerschaft der Evangelischen Stiftung Lühlerheim und der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck die Nachbarschaftsberatung neu zu starten. Dazu gehörte auch eine Aufstockung des Betrages, den die Leader-Förderung für die Beschäftigung einer Koordinatorin vorsah.

In den vergangenen 14 Jahren seit der Gründung der ursprünglichen Nachbarschaftsbetreuung. aus der später die heutige Nachbarschaftsberatung wurde, fanden bereits häufiger Wechsel in der Leitung der Koordinationsstelle in Schermbeck statt.