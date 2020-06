Kultur auf dem Dorf : Neue Lockerungen helfen Marienthaler Abenden

Kultur am Maisfeld: Die idyllische Kulisse der Marienthaler Abende wird nun mit Abstand aufwarten. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind unter bestimmten Auflagen wieder möglich. Das hilft den Kulturmachern in Marienthal, die erheblichen Mehrkosten nun deutlich zu minimieren.

Karl-Heinz Elmer freut sich über die neuen Corona-Regeln, die das Land NRW am Donnerstag erlassen hat: Für den Kulturkreis, der seit Jahren die Marienthaler Abende organisiert, bedeuten sie erhebliche finanzielle Erleichterungen. Die Corona-Pandemie hatte die Veranstalter gezwungen, mit nur sehr wenig Publikum zu planen. Mit den jetzt bekanntgemachten Lockerungen, die ab Montag gelten, wird es möglich sein, deutlich mehr als 100 Personen bei den Marienthaler Abenden zu unterhalten.

Kultur unter freiem Himmel: Mit diesem Konzept hatten die Veranstalter schon früh eine gewisse Sicherheit, dass die Marienthaler Abende trotz der Corona-Pandemie stattfinden können. Es gibt allerdings Einschränkungen. Normalerweise steht zur Sicherheit ein Zelt zur Verfügung. Darauf muss in diesem Jahr verzichtet werden. Alles findet unter freiem Himmel statt. „Wir müssen also auf gutes Wetter hoffen“, sagt Elmer. Vorteil: „Open Air können wir etwas flexibler erweitern.“

Regeln Veranstaltungen und Versammlungen mit bis zu 100 Personen werden unter Auflagen erlaubt, etwa mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern und der Rückverfolgbarkeit der Zuschauer und Teilnehmer. Auch Veranstaltungen mit mehr als 100 Zuschauern sind ab Montag wieder zulässig. Dann gelten aber in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden erweiterte Schutzvorschriften. Bei Theatern, Konzertsälen und anderen Veranstaltungsorten mit festen Sitzplätzen kann die Abstandsregelung von 1,5 Metern entfallen. Dann muss ein Sitzplan erstellt werden, der genau erfasst, wo welche Person gegessen hat.

Für die Veranstaltungen hat Elmer sich mit der Gesundheitsbehörde des Kreises Wesel abgestimmt. 200 Besucher sind nun erlaubt, bei Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände. „Wo früher also Gast Nummer 400 saß, sitzt nun Gast Nummer 188“, schildert Elmer anschaulich. Die Sitzreihen werden so aufgestellt, dass Paare und zusammen anreisende Gruppen auch gemeinsam sitzen können. Auf der Rückseite der Eintrittskarte sind die jeweiligen Platznummern markiert. Diese werden alle individuell beschriftet.

Karl-Heinz Elmer und der Kulturkreis müssen für die Einhaltung der Regeln viel Extra-Arbeit investieren. Dennoch sagt Elmer: „Wir sind froh, dass so viel wieder möglich ist.“ Natürlich müsse manches derzeit streng gehandhabt werden. Nur deshalb sei man durch die Krise gekommen. In Marienthal selbst gibt es einen bekannten Corona-Fall – bei insgesamt 500 Einwohnern. Dass nun wieder in Marienthal Kulturveranstaltungen stattfinden, sei auch wichtig für das Dorf, den örtlichen Handel. Außerdem hält Elmer die Veranstaltungen für wichtig, um den Künstlern zu helfen. „Viele sind seit zehn oder 20 Jahren dabei. Es besteht eine enge Verbindung.“