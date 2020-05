Kostenpflichtiger Inhalt: Streit vor Gericht : Käufer des Hotels Elmer erhält Geld zurück

Das Hotel Haus Elmer in Marienthal steht seit drei Jahren leer. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Der Verkauf des Marienthaler Hotels Haus Elmer im Jahr 2011 an einen Weseler Unternehmer ist ungültig. So lautet das Urteil des Landgerichts Duisburg am Ende eines siebenjährigen Rechtsstreits.