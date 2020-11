Debatte um Friedhofshalle : Hamminkelns Ringen um neue Bestattungsangebote

Hamminkeln In Hamminkeln läuft die Debatte darüber, ob die Friedhofshalle saniert oder die bestehende neu gebaut werden soll. Auch ein Kolumbarium will die CDU zur Diskussion stellen.

Bei Bestattungen Hüning in Dingden steht der würdevolle Abschied im Mittelpunkt. Jüngst zeigten die Bestatterinnen Gertrud und Birgit Hüning Helmut Wisniewski von der USD und Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski wie wichtig es ist, die Aufbahrung der Toten in dezent geschmückten, mit Kerzen versehenen und in zurückhaltendes Licht getauchten Räumen möglich zu machen. Zwei dieser Räume gibt es bei Hüning. In einem holt ein Wandbild den Horizont heran. Eine besondere Stimmung. Dennoch heißen solche Abschiedsgelegenheiten nüchtern Kühlräume. Sie sind mit Kühlungen versehen, die das Aufbahren bei sieben Grad für eine gewisse Zeit ermöglichen. Nach den Erfahrungen von Gertrud Hüning ist es vielen Menschen immer wichtiger geworden, sich von den Gestorbenen zu verabschieden.