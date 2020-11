Gottesdienste in Schermbeck : St. Ludgerus vergibt Tickets für Weihnachtsmessen

Schermbeck Die Ludgerus-Gemeinde in Schermbeck bietet zehn Weihnachtsgottesdienste an. Damit die Kirche nicht überfüllt wird, werden kostenlose Tickets vergeben.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus hat auf der Basis einer Einschätzung der inzwischen auch eingetretenen Corona-Entwicklung schon im August mit der Detailplanung für das Weihnachtsfest 2020 begonnen. Da wegen der Corona-Auflagen an den Gottesdiensten in der Ludgeruskirche jeweils nur 90 Personen teilnehmen können, in normalen Jahren aber zwischen 300 und 450 Personen an Heiligabend und an den beiden Weihnachtstagen teilnehmen, gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. „Wir feiern insgesamt zehn Gottesdienste zu Weihnachten, sodass jeder eine Chance hat, an den Gottesdiensten teilzunehmen“, weist Pastor Muppala auf das Zusatzangebot hin.