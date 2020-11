Himmel und Erde Pfarrer Brödenfeld aus Wesel : Der andere Advent als eine Chance

Wesel Morgen ist der erste Advent. Tannengrün ziert die Räume und der Duft von selbstgebackenen Plätzchen findet seinen Weg von der Küche bis in den letzten Winkel des Hauses. Ich freue mich auf den Gottesdienst in der Kirche. Die vertrauten Geschichten aus der Bibel, die die Geburt des Heilands ankündigen

Und doch wird vieles anders sein in diesem Advent. Gesungen werden darf nach wie vor nicht in unseren Kirchen. Zu groß ist die Gefahr, dass sich Gottesdienstbesucher durch Aerosole anstecken könnten. Der Verzicht auf das Singen in Gemeinschaft schmerzt. Gerade in dieser Zeit. Aber wir haben wunderbare Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die auf Orgeln und anderen Instrumenten die Botschaft des Advents in Töne fassen: „Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit! Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.“