Der Tipp zum Ferienende : Große Familienfahrtage der Feldbahnfreunde

Gahlen Jetzt gibt es auch Filme zu sehen: Zum Ferienende geht das Informationszentrum an den Start.

Die einzige in Betrieb befindliche historische Feldbahn am Niederrhein empfiehlt sich als geborener Ausflugstipp zum Ferienende. Auf dem Vereinsgelände der Feldbahnfreunde Schermbeck-Gahlen finden dann wieder die beliebten Familienfahrtage statt. Die Züge pendeln zwischen dem Sportplatz des TuS Gahlen und dem Hofcafé Haferkamp hin und her. Was Neues gibt es auch: An diesem Wochenende geht das Informationszentrum in den Probelauf. Jeweils zur halben Stunde werden Filme zur Tonindustrie sowie zur Verarbeitung und zum Transport vorgeführt. Auch Kinder haben die Möglichkeit, einen altersgerechten Film zur Tonverarbeitung zu sehen.