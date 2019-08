„Kritische Radtour“ : SPD weist auf Problemstellen für Radfahrer in Feldmark hin

Wesel In einem Schreiben an die Stadtverwaltung fordern Helmut Trittmacher und Norbert Ackermann eine Reaktion auf die Anmerkungen zum Radverkehr.

(sep) Auf mehrere problematische Stellen für Radfahrer macht die SPD Feldmark aufmerksam. Sie hat nun wieder eine sogenannte „kritische Radtour“ unternommen. In einem Schreiben an die Stadtverwaltung fordern Helmut Trittmacher und Norbert Ackermann nun eine Reaktion. Das sind die Beschwerden: Vom Deichweg/Rheinbad kommend bestehe auf der Straße Auedamm in Fahrtrichtung B 8 ein Rechtsfahrgebot für Radfahrer. Das bedeute aber, dass es keine geeignete Querungsmöglichkeit gibt, um in den Verbindungsweg in der Aue zu kommen, schreibt die SPD. Rasengittersteine beidseitig an den geeigneten Stellen würden Abhilfe schaffen. Sie merken auch an, dass Autofahrer, die vom Jan-Joest-Weg kommen, oftmals Radfahrer auf der Hamminkelner Landstraße ignorierten. Die Pkw-Fahrer glaubten irrtümlich, sie hätten Vorfahrt. Ein „Vorfahrt achten“-Schild sei notwendig. Angemerkt wird auch, dass die Straße In der Aue Tempo-30-Straße ist. Am DLRG-Heim stehe noch ein Tempo-50-Schild.