Ein Hauch von Ostfriesland : Boßeln – kein reiner Ostfriesensport

Schermbeck Der Boßelclub 90 Altschermbeck veranstaltete seine bereits 30. Vereinsmeisterschaft in Buschhausen.

Auf dem Buschhausener Weg durften am Samstag nur Kugeln rollen, Holzkugeln, wie sie auch von den befreundeten ostfriesischen Clubs bei ihren Wettbewerben auf offener Straße eingesetzt werden. Diesmal ging es nicht um einen Mannschaftswettbewerb im Streckenkegeln, sondern um einen Kampf „Jeder gegen jeden“. Es galt nach einem kurzen, schnellen Anlauf vor einer Startlinie die Kugel etwa in der Straßenmitte so auf die Roll-Reise zu schicken, dass sie möglichst weit vom Start entfernt liegen blieb. Und das wird auch südlich von Ostfriesland beherrscht.

Das ist bei einer Straße mit einer leichten Mittelwölbung gar nicht so einfach, zumal hier und da kleine Unebenheiten oder Straßenschäden der Kugel bisweilen einen unerwünschten Weg wiesen. Da landete manche Kugel schnell im Graben oder auf der nahen Wiese. Mit mehrere Meter langen Krabbern, Stangen mit einem schlingenförmigen Endstück, mussten oft genug die Kugeln aus dem Graben oder von den Flächen jenseits der Weidezäune gefischt werden. Der Wettkampf fand in mehreren Klassen statt. Bei den Frauen gewann Petra Höfer. Sie erzielte mit ihren drei Boßelwürfen insgesamt eine Weite von 138 Meter vor Petra Voigtmann (135) und der Titelverteidigerin Mia Scholthoff (133). Bei den Männern erwies sich Helmut Strenger als Boßeler-Star. Er gewann mit 241 Metern vor Peter Seegler (194) und Dirk Nappenfeld (157).

Der Streckenrekord, den Dieter Malsch mit 176 Metern bei einem einzigen Wurf erzielte, bleibt auch weiterhin bestehen. In der Gruppe der Kinder siegte Nick Nappenfeld mit 149 Metern vor Lee Nappenfeld (86). Auch die Gäste durften in einer separaten Gruppe boßeln. In dieser Gruppe siegte Peter Francesconi mit 204 Metern vor Guido Strenger (176) und Peter Klingner (173). Nach dem Überreichen der von der Volksbank Schermbeck gesponserten Pokale durch Willi Terhardt saßen die Boßeler noch stundenlang in geselliger Runde beisammen. Viel Lob von Terhardt und ein dreifaches „Fleut rütt“ von den Boßelern gab es für die Frauen, die ein abwechslungsreiches Salatbuffet zusammengestellt hatten.