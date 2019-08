Kunst und Nachhaltigkeit : Stoff für Christos neues Projekt in Paris

Der berühmte Verpackungskünstler will 2020 den Triumphbogen verhüllen. Die Dingdener Firma Setex liefert ihm erneut Stoff.

1985 Verhüllung des Wahrzeichens Pont Neuf. Für das Kunstwerk an der ältesten Brücke in Paris wurden knapp 40.000 Quadratmeter Stoff eingesetzt.

Der diesmal bläulich schimmernde Stoff wird in Greven bei Münster hergestellt. Dort steht die Weberei des Unternehmens. Die Abteilung Stricken wird an diesem Standort aber wegfallen. „Wir können mit Asien nicht mithalten“, so Schröer. Man wolle sich stattdessen auf andere Bereiche konzentrieren. Das Besondere an seinem Unternehmen sei, dass zu 95 Prozent Baumwolle verarbeitet werde. Auch gegenüber Wettbewerbern sei dies ein Geschäftsvorteil, sagt Schröer. Diese setzen mitunter auf Kunststoffe wie zum Beispiel Polyester. Aber „Polyester verschwindet gar nicht von der Erde“, erklärt der Setex-Geschäftsführer. Man könne es allenfalls zu Plastikflaschen verarbeiten. Die Verwendung von Baumwolle sei dagegen einerseits in der Produktion einfacher, andererseits auch in der Entsorgung.