Erstes Fazit ist positiv : Gut nachgefragt: Beerdigen im Ehrenamt

Laien entlasten seit einem Jahr Priester der Nikolaus-Gemeinde im Begräbnisdienst. Wilhelm Heidenmann zieht Bilanz.

Wilhelm Heidemann hat vor seiner ersten Beerdigung ganz wenig geschlafen. Schaffe ich das? Kann ich sprechen? Geht mir das zu nahe? Was mache ich, wenn mir mein Manuskript runterfällt? Fragen wie diese haben ihn nicht lange gequält. Bei seiner zweiten Beisetzung waren sie weg. Wilhelm Heidemann (69) ist einer von zwei Laien, die in der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel vor einem Jahr Neuland betraten. Simone Jenkner und er entlasten die Priester als ehrenamtliche Beerdigungsseelsorger. Die erste Bilanz fällt überaus positiv aus. Die Begräbnisdienste der beiden Pioniere werden gut nachgefragt. Jeweils gut 20 Beisetzungen haben sie geleitet.

Was ihn angetrieben hat, das etwas andere Ehrenamt übernehmen zu wollen, war wohl seine generell soziale Ader. Zuletzt war der gebürtige Dinslakener Wilhelm Heidemann, der seit mehr als 40 Jahren in Wesel lebt, Lehrer am Berufskolleg in Bocholt. Da hat er Erzieher ausgebildet. Außerdem: Coach und Berater in der Jugend- und Behindertenhilfe, Leiter des Evangelischen Kinderheims Wesel (heute im Kuratorium), Drogenberatung, Ombudsmann beim Internationalen Bund und – „ganz exotisch“ – Präsident des Gästekreises der Romantik-Hotels. Nach der Pensionierung war Heidemann auch eine Zeit als Notfallseelsorger tätig, aber er suchte schließlich etwas in seiner Kirchengemeinde. Pfarrer Gerd Baumann war es schließlich, der ihn auf den Begräbnisdienst aufmerksam machte.