Schermbeck : Ein Blumenmeer zum 90. Geburtstag einer sehr aktiven Frau

Gahlen Handball, Gymnastik, Volleyball: Hedwig Wolters betreibt seit 75 Jahren Sport beim TuS Gahlen und bekleidet Ämter. Jetzt geht sie voller Elan in ihr zehntes Lebensjahrzehnt. Ganz nach dem Motto: „Turne bis zur Urne.“

1970 erwarb Wolters die Übungsleiter-A-Lizenz als Voraussetzung für die am 31. März 1970 erfolgte Gründung der Frauen-Gymnastik-Volleyballgruppe. „Es hat mich stets genervt, dass beim TuS Gahlen der Fußball so im Vordergrund stand“, nennt Wolters in der Rückschau einen für sie wichtigen Grund, auch anderen Sportarten im TuS Gahlen ein festes Standbein zu verschaffen. Dass sie es geschafft hat, den Volleyball innerhalb weniger Jahre fest im Verein zu etablieren und Mannschaften an Turnieren teilnehmen zu lassen, ist ihr besonderes Verdienst. 1974 erwarb sie selbst die Schiedsrichterlizenz. In der Saison 1976/77 meldete der TuS Gahlen erstmals für die Kreisliga Wesel eine Volleyball-Mannschaft, deren Spielertrainerin Hedwig Wolters war. In der Saison 1977/1978 wurde der TuS Gahlen Mitglied im Westdeutschen Volleyball-Verband.