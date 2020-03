Young Stars Award des Gaststättenverbandes Nordrhein : Frauen-Trio holt sich alle Titel

Ullrich Langhoff (l.) und Henning Thomas Graf von Schwerin gratulieren den Siegerinnen (v.l.) Midori Schmidt (Köchin), Maraike Brand (Hotelfachfrau) und Franziska Sackers (Restaurantfachfrau). Foto: Klaus Nikolei

Beim Young Stars Award des Gaststättenverbandes Nordrhein (früher: Jugendmeisterschaft) im Weseler Hotel Hohe Mark landeten bei den Köchen, bei den Hotelfach- und den Restaurantfachleuten ausschließlich junge Frauen auf dem Siegerpodest.

Maraike Brand war Montagabend im Restaurant Hohe Mark in Obrighoven zweifelsohne der glücklichste Mensch. Kurz, nachdem die Mitarbeiterin des Wesel Waldhotels Tannenhäuschen erfahren hatte, dass sie beim Young Stars Award 2020 (bislang Jugendmeisterschaft) des Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein den ersten Platz bei den Hotelfachleuten belegt hatte, flossen bei ihr die Freudentränen. Zu den ersten Gratulanten zählte unter anderem ihre Schwester Alina Töpfer. „Die hat mir geraten, meine Lehre im Tannenhäuschen weiterzuführen, nachdem ich in meinem vorhergehenden Ausbildungsbetrieb nicht glücklich geworden bin“, erzählt die 20-Jährige, die in Sonsbeck-Labbeck zu Hause ist und nach Ende ihrer Ausbildung im Sommer gerne noch ein Jahr im Tannenhäuschen an der Rezeption arbeiten möchte – so wie ihre Schwester auch. Danach, so könnte sie sich gut vorstellen, für einige Zeit ins Ausland zu gehen.

Ins Ausland, genauer gesagt, nach Österreich in die Berge, zieht es in der nächsten Wintersaison die Siegerin in der Kategorie Köche. Midori Schmidt, die ihr Handwerk im See Park Jansen in ihrer Heimatstadt Geldern erlernt, überzeugte die Prüfer mit einem Drei-Gänge-Menü, das sie aus vorgegebenen Zutaten gezaubert hatte: Als Vorspeise gab es gedämpftes Forellenfilet mit Wildkräutersalat. Anschließend einen Kalbsbraten mit Möhren, Brokkoli und Dauphine-Kartoffeln und zum süßen Abschluss Panna Cotta mit Orangenkompott und weißer Schokoladen-Mousse. Dass sie am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest stehen würde, hätte sie nie für möglich gehalten. „Zumal der Kalbsbraten und auch der Broccoli zu gar waren. Das Gemüse habe ich kurzerhand pürriert. Dafür war die Panna Cotta zu hart.“ Die Jury hat das offensichtlich nicht gestört. Auf die Frage, warum sie Karriere als Köchin machen wolle, sagt die 21-Jährige: „Ich liebe es, anderen eine Freude zu machen. Und mit Kochen kann man andere Menschen glücklich machen.“

Sechs Leser unserer Zeitung genossen den Abend im Restaurant Hohe Mark (v.l.): Thomas und Nicola Knospe, Gisela Schmidt-Hüfing und Wilhelm Hüfing, Yvonne Reuyß und Andreas Ridder. Foto: Klaus Nikolei

Info Tischdekoration im Beethoven-Jahr Aufgabenvielfalt Beim Young Stars Award mussten die Teilnehmer im Bereich Restaurantfach an einer Warenrallye teilnehmen, eine Menükarte erstellen, Spirituosen am Geruch erkennen, einen Tisch eindecken und ein gebratenes Hähnchen fachgerecht zerlegen. Die Hotelfachleute mussten unter anderem ein Omelett zubereiten, einen Tisch zum Thema Beethoven-Jahr eindecken, Housekeeping-Aufgaben erledigen und einen unangenehmen Gast ausbuchen.

Das kann Franziska Sackers nur bestätigen. Die 20-Jährige, die bei den Young Stars Award bei Restaurantfachleuten gewonnen hat, ist mit einem Koch liiert. „Ich esse für mein Leben gerne Nudeln – am liebsten mit Tomatensoße. Ich selber habe gar kein Talent zu kochen.“ Aber sie hat ein Talent, mit Menschen umzugehen. „Und ich fühle mich gerne als Gastgeber.“ Nachdem sie bereits Anfang des Jahres ihre Ausbildung im Restaurant Hövelmann’s am Xantener Markt erfolgreich abgeschlossen hat, arbeitet sie mittlerweile im Landhaus Beckmann in Kalkar.

Die von einer Fachjury bewerteten Menüs der insgesamt acht Köche wurden im Restaurant Hohe Mark zahlreichen geladenen Gästen serviert – darunter auch sechs Leser unserer Zeitung, die bei einer Verlosungsaktion das nötige Quentchen Glück hatten.