Weiterführende Schulen in Wesel : Lauerhaas-Gesamtschule lehnt 20 Viertklässler ab

Wesel Nicht alle Viertklässler können im Sommer von ihrer Wunschschule aufgenommen werden. Die Lauerhaas-Gesamtschule und die Duden-Realschule mussten mehrere Absagen erteilen. Platz ist für die Kinder in der neuen Ida-Noddack-Gesamtschule.

Die Gesamtschule am Lauerhaas und die Konrad-Duden-Realschule haben so viele Anmeldungen von Viertklässlern fürs neue Schuljahr erhalten, dass beide Schulen Kinder ablehnen müssen. Die Lauerhaas-Gesamtschule hat den Eltern von 20 Kindern eine Absage erteilt. Die abgelehnten Viertklässler können nach Angaben der Stadt Wesel im Rahmen des Koordinierungsverfahrens an der neu gegründeten Ida-Noddack-Gesamtschule in der Innenstadt aufgenommen werden. Dort wurden 88 Kinder angemeldet (vier Eingangsklassen), an der Lauerhaas-Gesamtschule 128 (fünf Eingangklassen).