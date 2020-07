Wohnung an Hans-Böckler-Straße : Drei Verletzte bei Feuer in Wesel

Feuerwehrmann in der Wohnung hinter einer zerborstenen Glasscheibe. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in einem Mehrfamilienhaus an der Hans-Böckler-Straße am Donnerstag. Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete, brannte es am Donnerstag gegen 12.50 Uhr aus ungeklärter Ursache in dem Haus.

Die Feuerwehr rückte für Löscharbeiten an. Drei Mieter mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner mussten über das Ordnungsamt anderweitig untergebracht werden.

