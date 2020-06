Nach Feuer an Sudhoffstraße in Mettmann : Über 2000 Euro an Spenden für Brandopfer

Als die Feuerwehr bei dem Feuer an der Sudhoffstraße eintraf, hatten Nachbarn Vater und Sohn bereits aus der brennenden Wohnung gerettet. Foto: Patrick Schüller

Mettmann Viele Mettmanner sind von dem Schicksal berührt und wollen helfen. Auch eine Wohnung ist für den vom Brand betroffenen 33-Jährigen in Aussicht. Er liegt noch im Krankenhaus und musste transplantiert werden.

Für die Brandopfer des Unglücks an der Sudhoffstraße sind bereits mehr als 2000 Euro eingegangen. Das berichtet Thomas Hellbach, der für den schwer verletzten Vater des achtjährigen Sohnes eine Spendensammlung ins Leben gerufen hat. „Ich bin so überwältigt über die Spendenbereitschaft und kann nur danke sagen“, erzählt Hellbach. Sein Angehöriger habe darüber hinaus von seinem Chef die Zusicherung erhalten, dass ihm zum 1. August eine neue Wohnung zur Verfügung steht. „Die jetzige Mieterin lässt sogar viele Möbel drin. Es geht also aufwärts“, sagt Hellbach.

Das Schicksal seiner Angehörigen hat den Mettmanner Thomas Hellbach tief getroffen. Der Ex-Mann seiner Cousine und dessen achtjähriger Sohn wurden bei dem Feuer in einer Wohnung an der Sudhoffstraße in der Nacht zu Sonntag, 23. Mai, schwer verletzt (die RP berichtete). Das Feuer soll durch einen Akku ausgelöst worden sein, der in Flammen aufging. „Die wahren Helden in dieser Geschichte sind die Nachbarn“, erzählt Hellbach. Sie hätten die Türe eingetreten, als sie das Feuer entdeckten, und den Vater und seinen acht Jahre alten Sohn aus der Wohnung geholt.

Thomas Hellbach sammelt für seine Angehörigen Spenden. Foto: Hellbach

Der Junge lag mit schwerer Rauchvergiftung zeitweise im Koma. Auch sein Vater, in dessen Wohnung der Junge damals übernachtete, zog sich bei diesem Brand schwere Verletzungen zu. Er erlitt Verbrennungen am Rücken sowie an den Schultern und Armen. Er wird in einer Spezialklinik behandelt, erhielt eine Hauttransplantation. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, alle persönliche Habe des 33-Jährigen ist vernichtet. Zu allem Unglück hatte er keine Hausratversicherung, die ihm den Schaden ersetzt. Daher sammelt Thomas Hellbach jetzt Spenden. Wer mithelfen will, kann seine Spende zusagen über das Internet-Portal www.betterplace.me/wohnungsbrand-in-mettmann-vater-oder-sohn-hilfe Spenden.

