Carsharing in Wesel : Jetzt ein viertes Fahrzeug in der Innenstadt

Wesel In Wesel gibt es seit dem Jahr 2015 drei Standorte für Carsharing-Fahrzeuge des Bocholter Autohauses Ebber. Die Wagen werden gerne genutzt. So gerne, dass sich der Bocholter Anbieter entschlossen hat, ein viertes Fahrzeug in der Innenstadt zu positionieren.

„Wir haben in Wesel bewusst klein angefangen“, erklärt Markus Fischer vom Autohaus Ebber. Drei Ford Fiesta warten an der Martinistraße am Rathaus, an der Bismarckstraße nahe des Berliner Tors und am Franz-Etzel-Platz direkt am Bahnhof seit vier Jahren auf Kundschaft. Das Angebot hat sich mittlerweile herumgesprochen, sodass sich ein weiterer Wagen anbietet. Der „Neue“ ist kein Kleinwagen, sondern ein Ford Mondeo Kombi. Offenbar kommt er gut an, denn beim Pressetermin war er schon unterwegs. Die Nachfrage in Wesel sei zufriedenstellend, erklärt Markus Fischer. Jedes Auto sollte täglich für mehrere Stunden vermietet sein – das ist in der Hansestadt der Fall.