Schermbeck Der Heimatverein Weselerwald feierte sein 20-jähriges Bestehen mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem schönen Fest.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst, der vom evangelischen Pfarrer Hans Herzog und vom Marienthaler Pater Klemens August Droste gestaltet und von Reingard Modrow musikalisch untermalt wurde, begann der Heimatverein Weselerwald und Umgebung in der Kapelle des Lühlerheims die Feier seines 20-jährigen Bestehens.

Die Frage „Was ist für uns Menschen eigentlich Heimat?“ stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Die beiden Geistlichen gaben eine Fülle von Antworten. Der Geburts- und Lebensort ist für viele Menschen Heimat. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Heimat ist dort, wo ich mich geliebt fühle. Heimat ist dort, wo ich Geborgenheit erlebe. Diesen auf das Diesseits bezogenen Deutungen des Begriffes Heimat fügten die Pfarrer den Himmel als einen Ort hinzu, der nach dem Tode die Menschen als ewige Heimat aufnimmt. Anhand mehrerer Passagen der Bibel wurde deutlich, was Menschen empfinden, denen die Heimat genommen wird. Die Kollekte des Gottesdienstes war für die Seelsorge im Lühlerheim bestimmt.

Nach dem Gottesdienst begann in den Räumen des Museums der Familie Elke und Klaus Sondermann an der Marienthaler Straße im Beisein von mehr als 100 Gästen der Festakt zum Jubiläum. Die Vorsitzende Maike Beckmann begrüßte Vertreter mehrerer Weselerwalder Vereine sowie Mitglieder der befreundeten Heimatvereine aus Gahlen und Schermbeck, des Dammer Turmvereins, der Landfrauenvereinigung Damm-Bricht und des Brüner Bürgervereins. „Ihr seid der Grund, warum der Heimatverein Weselerwald und Umgebung heute sein Jubiläum feiern kann“, bescheinigte Beckmann den Vereinsmitgliedern.

Als Festredner trat der ehemalige Bürgermeister Wilhelm Cappell ans Rednerpult. Er war maßgeblich an der Gründung des Vereins beteiligt. Cappell schilderte den engen Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft in Form von Nachbarschaften, Vereinen und deren Feiern, bevor er im Rückblick auf die Gründungsphase an Reinhart Holloh erinnerte, der als erster Vorsitzender den Verein etablierte.