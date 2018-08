Wese: Holzkirche auf dem Leyensplatz ist abgesichert

Wesel : Die Holzkirche auf dem Leyensplatz ist abgesichert

Das Kunstobjekt „Vesalia hospitalis“ in der Fußgängerzone ist aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Kontrollen durch die Stadt sind zuletzt Zweifel an der Verkehrssicherheit des Kunstobjekts „Vesalia hospitalis“ auf dem Leyens-Platz aufgekommen.

Eine Überprüfung durch einen externen Gutachter bestätigte jetzt diese Annahme. In der Vergangenheit wurden bereits Ausbesserungen in Abstimmung mit der Künstlerin vorgenommen. Da die Sicherheit höchste Priorität hat, wurde das Areal rund um die Skulptur umgehend abgesichert. dies teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit.

Die Stadt, so heißt es weiter, führt Gespräche über Lösungen. Arbeiten am Objekt selbst dürfen wegen Urheberrechts der Künstlerin Victoria Bell nur mit ihrem Einverständnis erfolgen – solange bleibt der Bereich abgesichert. Bell befindet sich zurzeit im Ausland. Der zuständige Galerist ist ebenfalls informiert worden. Das Thema Skulptur wird in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses behandelt.



Das Objekt entstand im Rahmen eines Symposiums des Niederrheinischen Kunstvereins, das im Vorfeld des 750. Stadtgeburtstags stattgefunden hat. 1992 wurde es fest installiert. Bell hatte sich von damals frischen Grabungsfunden der echten hölzernen Kirche, an deren Stelle heute der Willibrordi-Dom steht, inspirieren lassen. Die Konstruktion aus Eichenbalken soll einem Gebäude nachempfunden sein, wobei die Giebelwand an die mittelalterliche Bebauung des Großen Marktes erinnert. Die Offenheit der Konstruktion steht für die Offenheit und Gastfreundlichkeit der Stadt, was den Namen „Vesalia hospitalis“ erklärt.

(RP)