Wesel : Ungewöhnlich viele Jungeulen aufgepäppelt

Etwa zweieinhalb Monate alt ist der elternlose junge Uhu, der die Weseler Greifvogelstation jetzt topfit verlassen konnte. Foto: Fritz Schubert

Wesel Experten der Greifvogelstation vermuten klimatische Zusammenhänge für die zuletzt große Futternot.

Die bernsteinfarbenen Augen glühen geradezu. Aufmerksam nimmt der kleine Uhu seine Umgebung wahr, untersucht besonders die fremden Besucher mit höchster Konzentration. Kräftig versucht das fußballgroße Federknäuel, sich dem Griff von Karl-Heinz Peschen zu entziehen. Der erfahrene Falkner und Leiter der Greifvogelstation auf dem Gelände der Weseler Schill-Kaserne kann es am Ende nicht verhindern, etwas Blutzoll zu zahlen. Vielleicht hätte er sich doch mit Handschuhen gegen die Fänge schützen sollen. Nabu-Kreisvorsitzender Peter Malzbender ist da vorsichtiger mit seinen ebenfalls lebhaften beiden Schleiereulen. Vor einigen Wochen hätte das anders ausgesehen. Da waren die Vögel unterentwickelt und in großer Not. Das Trio ist nur ein kleiner Teil jener Waisen, die jetzt auf der Station aufgepäppelt worden sind. Die Experten stellen fest, dass noch nie so viele junge Eulenvögel ihre Hilfe brauchten. Sie vermuten klimatische Zusammenhänge.

„Wissenschaftlich gesichert ist das nicht“, sagt Malzbender. „Aber wir glauben schon, dass ein schwaches Futterangebot zu den Ursachen zu zählen ist.“ Das Angebot an Kleinnagern wie Mäusen sei sehr klein gewesen. Stauhitze hätte auch jenen Arten zu schaffen gemacht, die bevorzugt in Ställen brüten. Allein 14 junge Schleiereulen waren zuletzt zu betreuen. Ferner sieben kleine Steinkäuze. Sieben Eichhörnchen wurden mit der Pipette großgezogen. Von drei Waldohreulen-Jungen bekam eins eine besondere Behandlung: Ein steifes Bein wurde per Lasertherapie in der Praxis für Hundekrankengymnastik von Ursula Tonisen in Wesel wiederbelebt. Jetzt kann die Eule wieder alles, muss aber noch ein paar Monate in der Station bleiben.

Messerscharf bewehrt sind die Fänge die Uhus. Foto: Fritz Schubert

Ob der imposante Uhu, der Peschen eingangs gezwickt hat, spürt, dass er bald in die Freiheit kommt? Das vor zweieinhalb Monaten elternlos aufgefundene Würmchen hat sich jedenfalls schon so hervorragend gemacht, dass seine Pfleger es in der freien Natur für überlebensfähig halten. Peschen bringt den Uhu nach dem Besuch unserer Zeitung an einen geeigneten Ort. Irgendwo im Kreis Wesel. Zum Schutz der Entlassenen vor Nachstellungen wird dieser nie öffentlich gemacht. Und das hat gute Gründe. Vor 20 Jahren gab es weit und breit keinen einzigen Uhu mehr. Jetzt sind die Naturschützer froh, dass am Niederrhein wieder ein Dutzend Paare lebt.

Seit 1984 hat die Mannschaft der Greifvogelstation um Karl-Heinz Peschen rund 8000 Vögel betreut. 80 Prozent konnten später als genesen wieder entlassen werden. 5700 Steinkäuze werden in NRW (davon 75 Prozent am Niederrhein) gezählt, das sind etwa 70 Prozent des deutschen Gesamtbestandes. Dass der Niederrhein dem Aussterben entgegenwirkt, liegt an der kleinbäuerlichen Beweidungsstruktur, um deren Erhalt und Erweiterung die Naturschützer dringend bitten. Gab es in den 70er Jahren noch 1000 Schleiereulen-Paare in Deutschland, so sind es jetzt 3500 bis 5000.

Karl-Heinz Peschen (links) und Peter Malzbender mit dem jungen Uhu und zwei Schleiereulen Foto: Fritz Schubert



Peschen und Malzbender machen übrigens darauf aufmerksam, dass sie und ihre Mitstreiter ehrenamtlich tätig sind. Das werde hin und wieder vergessen, sagt Peschen. Zum Beispiel wurde er mal mitten in der Nacht von der Polizei nach Moers gebeten, um einen Falken abzuholen. Am Zielhaus angekommen, entpuppte sich dieser als toter Mauersegler, den er „gefälligst“, weil er ja schließlich „zuständig“ sei, mit nehmen solle. „Ich kam mir vor wie ein Lakai“, schildert Peschen.

Gut 20 telefonische Anfragen von Ratsuchenden registriert der Naturschutzbund im Kreis Wesel jeden Morgen. Wenn es um Greifvögel geht, gibt es oft den Tipp, vermeintlich verlassene Jungvögel zunächst einmal sitzen zu lassen und zu beobachten, ob nicht doch ein Elternteil auftaucht oder das Junge allein irgendwo hochklettert. Im Gegensatz zu manch anderer Tierart dürfen Vögel ruhig angefasst werden. Eltern verstoßen sie hinterher nicht. Wer Eulen, Igeln und anderen Tieren an heißen Tagen mit Wasser helfen will, gibt dieses am besten in ganz flache Schalen und legt noch ein paar Steinchen rein, damit Nager nicht ertrinken.