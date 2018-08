Hamminkeln/Rees: Autofahrer (68) bei Unfall schwer verletzt

Hamminkeln Ein 68 Jahre alter Mann aus Rees wurde am Samstag bei einem Autounfall in Hamminkeln schwer verletzt.

Am Samstag gegen 10.15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Marl mit seinem Pkw die Duisburger Straße in Richtung Rees. Trotz Gegenverkehr bog er nach links in Richtung Rheinstraße ab. Er kollidierte mit einem 68-jährigen Autofahrer aus Rees, der in Richtung Wesel unterwegs war. Der 68-Jährige wurde in seinem Fahrzeug einge­klemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Notarzt eines angeforderten Rettungshubschraubers begleitete den Schwerverletzten in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt. Der Sachschaden beträgt zirka 13.000 Euro.