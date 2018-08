SChermbeck: Heimatverein Weselerwald feiert Geburtstag

Schermbeck Der Heimatverein Weselerwald und Umgebung besteht seit 20 Jahren. Das Jubiläum gegehen die Mitglieder am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst und offizieller Feierstunde.

Sein 20-jähriges Bestehen feiert der Heimatverein Weselerwald und Umgebung am Sonntag, 12. August. Die Vorstandsmitglieder Maike Thiemann, Heinz-Erich Ohletz und Karl Westerhuis haben ein Programm für die Jubiläumsfeier erstellt. Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer zum ökumenischen Gottesdienst im Lühlerheim. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Hans Herzog und von Pater Klemens August Droste gestaltet. Die offizielle Feierstunde beginnt um 11 Uhr im Privatmuseum an der Marienthaler Straße. Nach den Grußworten erwartet die Besucher ein Sektempfang und ein Mittagsimbiss. Die zum Heimatverein gehörende Tanzgruppe steuert Klumpentänze bei.

Die Idee zur Gründung eines Heimatvereins entstand im Rahmen eines Frühschoppens beim ehemaligen Bürgermeister Wilhelm Cappell im April 1995. Staatssekretär Hans-Hermann Bentrup trug sich als erster in die Liste der Interessenten ein. Der Wille zur Gründung war da. Und aus der Stiftung des Kreistagsmitglieds Horst Ufermann war auch ein finanzieller Obolus zu erwarten. Aber es fehlte an einer Führungsperson.

In Reinhart Holloh, dem Mitbegründer der Erntegruppe Weselerwald, die sich seit 1992 um die Präsentation des historischen Erntebrauchtums in Weselerwald kümmerte, fand man einen geeigneten Vorsitzenden. Im Sommer 1997 gab er während einer Versammlung im kleinen Kreis sein Okay zur Übernahme des Vorsitzes. Damals entstand auch der Vereinsname.

Unter Hollohs Leitung fasste der Verein im Schermbecker Westen schnell Fuß. Ein halbes Jahr nach der Vereinsgründung beteiligte sich der Heimatverein an der 1200-Jahrfeier Schermbecks. Die regelmäßigen Veranstaltungen zur Dokumentation alten Erntebrauchtums, Fahrradtouren durch Weselerwald und seine engere Umgebung und Besichtigungen gehörten bislang ebenso zum Jahresprogramm wie die Teilnahme am Bauernmarkt in Schermbeck oder am gemeindlichen Umwelttag sowie die Mitgestaltung des Windfestes nach der Fertigstellung des Windparks am Lühlerheim. Besondere Aktionen waren die Herrichtung des Fliegergrabes in Hartmanns Weide und der Bau einer Maschinenhalle auf dem Hof Holloh.