Wesel: Fahrschülerin (51) verunglückt Wesel: Fahrschülerin verunglückt mit Motorrad

Bei einem Unfall auf der Bislicher Straße ist eine 51-jährige Frau aus Wesel am Freitag gegen 16.30 Uhr schwer verletzt worden. Sie war als Fahrschülerin mit einem Motorrad vom Drögenkamp in Richtung Bergen unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Abend weiter mitteilte, war die Weselerin im Bereich der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sodann auf den Grünstreifen geraten und zwischen zwei Bäumen stecken geblieben.